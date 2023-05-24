«Трепанация Залужного?»: Российские СМИ обезглавили ВСУ

«ЖИТЬ БУДЕТ, РАБОТАТЬ – НЕТ»

Ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным взбудоражила внимание общественности 10 мая. В этот день он должен был принять участие конференции с участием командования НАТО, однако в Киеве уведомили Альянс, что выступление отменяется. При этом Залужный не смог говорить даже по видеосвязи, что породило слухи о его смерти в результате российского удара.

На фоне различных заявлений Москвы и Киева на этот счет 24 мая агентство РИА Новости сообщило «со ссылкой источника на источник», что «Залужный всё». Утверждается, что главком жив, но больше не сможет руководить украинскими войсками.

«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», - сказал агентству неназванный российский силовик, ссылаясь на свои источники в ВСУ.

По его словам, в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области Залужный «получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения», после чего в военном госпитале Киева ему сделали «трепанацию черепа».

Со своей стороны, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил НСН 22 мая, что с Залужным случилось «что-то неординарное».

«Явно с Залужным произошло или происходит что-то неординарное. Сам бы он или с поддержкой Зеленского, с которым они в непростых отношениях, не мог бы играть в такую игру "Найди Залужного". Это очень сильно влияет на дух ВСУ, у него авторитет в армии намного выше, чем у Зеленского. Такую игру им бы не дали делать, кураторы Запада потребовали бы его постоянного появления, грозных заявлений. Скорее всего, у него очень серьезные проблемы со здоровьем, если он вообще жив», - сказал Рогов.

Ну а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил 19 мая, что его солдаты могли атаковать Залужного в районе Артемовска (украинское название – Бахмут).

«По понятным причинам, у меня сейчас нет информации, что сейчас происходит с Залужным, могу сказать одно: 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешны, на сегодняшний день непонятно», - сказал Пригожин, отвечая на вопрос о возможной гибели Залужного.