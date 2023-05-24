«Трепанация Залужного?»: Российские СМИ обезглавили ВСУ
Журналисты поставили крест на дальнейшей карьере «первого номера» украинской армии, Пригожин подтвердил атаку на Залужного, а Рогов не верит, что в Киеве решились бы на «игру в прятки».
История с майским «исчезновением» главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, похоже, близится к печальному для Киева завершению.
Российские СМИ сообщили в среду, что Залужному после серьезного ранения сделали трепанацию черепа, что ставит крест на его дальнейшей работе.
Минобороны России пока не подтверждало эту информацию, Украина упорно твердит о «российских фейках», а журналисты на этом фоне строят экзотические версии.
«ЖИТЬ БУДЕТ, РАБОТАТЬ – НЕТ»
Ситуация с главкомом ВСУ Валерием Залужным взбудоражила внимание общественности 10 мая. В этот день он должен был принять участие конференции с участием командования НАТО, однако в Киеве уведомили Альянс, что выступление отменяется. При этом Залужный не смог говорить даже по видеосвязи, что породило слухи о его смерти в результате российского удара.
На фоне различных заявлений Москвы и Киева на этот счет 24 мая агентство РИА Новости сообщило «со ссылкой источника на источник», что «Залужный всё». Утверждается, что главком жив, но больше не сможет руководить украинскими войсками.
«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», - сказал агентству неназванный российский силовик, ссылаясь на свои источники в ВСУ.
По его словам, в результате нанесенного в начале мая ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области Залужный «получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения», после чего в военном госпитале Киева ему сделали «трепанацию черепа».
Со своей стороны, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил НСН 22 мая, что с Залужным случилось «что-то неординарное».
«Явно с Залужным произошло или происходит что-то неординарное. Сам бы он или с поддержкой Зеленского, с которым они в непростых отношениях, не мог бы играть в такую игру "Найди Залужного". Это очень сильно влияет на дух ВСУ, у него авторитет в армии намного выше, чем у Зеленского. Такую игру им бы не дали делать, кураторы Запада потребовали бы его постоянного появления, грозных заявлений. Скорее всего, у него очень серьезные проблемы со здоровьем, если он вообще жив», - сказал Рогов.
Ну а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил 19 мая, что его солдаты могли атаковать Залужного в районе Артемовска (украинское название – Бахмут).
«По понятным причинам, у меня сейчас нет информации, что сейчас происходит с Залужным, могу сказать одно: 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешны, на сегодняшний день непонятно», - сказал Пригожин, отвечая на вопрос о возможной гибели Залужного.
ФЕЙКИ ИЛИ «ГЕРОИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ?»
Как и следовало ожидать, украинские власти опровергают информацию о проблемах Залужного, правда, делают это не слишком убедительно.
Президент Украины Владимир Зеленский написал 12 мая в соцсетях, что провел ставку Верховного главнокомандующего, на которой Залужный выступил с докладом, однако не смог подтвержить это соответствующими фото.
Со своей стороны, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 мая сообщила о «трех фейковых новостях». Она упомянула в этой связи Залужного, командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюру и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
«В течение последних двух недель мы зафиксировали три фейковых новости о "гибели" наших командующих. В хронологическом порядке: Танцюра, Сырский, Залужный. С одной стороны, это просто проверить и опровергнуть. Собственно, что и было сделано. С другой — надо понимать, что россияне склонны к фальстартам», - сказала Маляр, цитату которой приводит RTVI.
При этом из ее слов не следует, что Залужный не ранен.
В Украинских СМИ также периодически появляются фото с Залужным, актуальность которых вызывает у экспертов большие сомнения.
«Идут какие-то корявые попытки легализовать, что он якобы где-то там есть, что был на свадьбе бойца или на какой-то конференции. Но оказывается, что все эти мероприятия были раньше. Все фотографии или видео с ними выглядят по-разному, он на них представлен в разные периоды своей жизни, даже с разной массой тела», - сказал в этой связи Владимир Рогов.
Между тем, немецкое издание Bild указывало на разногласия Зеленского и Залужного по поводу Бахмута – украинский президент требовал не сдавать город, а военачальник рекомендовал отступление. «Известия» предположили в этой связи, что в Киеве могли спланировать «героическую гибель» Залужного.
«Согласно одной из версии, Залужный пал жертвой политических интриг. Главком ВСУ расходился по ряду вопросов с Владимиром Зеленским, в офисе украинского президента с нескрываемым раздражением отмечали рост популярности генерала. В связи с этим могло созреть решение избавиться от Залужного путем "героической гибели на фронте". Для этого представители Киева могли передать российской стороне время и место, где появится главком», - допускает издание.
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В начале мая Евгений Пригожин сообщил, что артиллерия, «предположительно», уничтожила бронеавтомобиль, в котором ехал в Бахмут генерал-майор Игорь Танцюра. 19 мая он уточнил, что гибель украинского военачальника пока не подтверждена.
«2 мая были проведены мероприятия по Танцюре, не знаем, успешные они или нет, время покажет», - пояснил основатель ЧВК «Вагнер».
Российские военкоры также допускали в середине мая, что в районе Павлограда мог быть уничтожен не Залужный, а Сырский. Однако, эта информация не подтвердилась. Командующий Сухопутными войсками ВСУ в эти дни заметно активизировался в соцсетях.
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