В Москве перед Парадом Победы отключили мобильный интернет

Утром 9 мая в центре столицы у пользователей перестал работать мобильный интернет, сообщил портал «МСК1.ру».

По данным источника, ограничения начали действовать примерно в 08:30 часов. У пользователей не загружались мессенджеры, карты, поисковые системы и приложения доставки. При этом звонки и SMS были доступны.

Проблемы наблюдаются у абонентов всех крупных операторов. Корреспондент НСН тоже проверил доступность интернета на улице. На момент написания материала он не работал.

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Похожие ограничения уже вводились в Москве 7 мая. Тогда в городе прошла генеральная репетиция Парада Победы. Отмечается, что отключение мобильного интернета связано с мерами безопасности.

Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев в интервью НСН объяснил, что блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Мобильная СвязьПарад ПобедыМоскваИнтернет

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