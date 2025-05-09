В Москве перед Парадом Победы отключили мобильный интернет

Утром 9 мая в центре столицы у пользователей перестал работать мобильный интернет, сообщил портал «МСК1.ру».

По данным источника, ограничения начали действовать примерно в 08:30 часов. У пользователей не загружались мессенджеры, карты, поисковые системы и приложения доставки. При этом звонки и SMS были доступны.

Проблемы наблюдаются у абонентов всех крупных операторов. Корреспондент НСН тоже проверил доступность интернета на улице. На момент написания материала он не работал.