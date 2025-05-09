В Москве перед Парадом Победы отключили мобильный интернет
Утром 9 мая в центре столицы у пользователей перестал работать мобильный интернет, сообщил портал «МСК1.ру».
По данным источника, ограничения начали действовать примерно в 08:30 часов. У пользователей не загружались мессенджеры, карты, поисковые системы и приложения доставки. При этом звонки и SMS были доступны.
Проблемы наблюдаются у абонентов всех крупных операторов. Корреспондент НСН тоже проверил доступность интернета на улице. На момент написания материала он не работал.
Похожие ограничения уже вводились в Москве 7 мая. Тогда в городе прошла генеральная репетиция Парада Победы. Отмечается, что отключение мобильного интернета связано с мерами безопасности.
Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев в интервью НСН объяснил, что блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru