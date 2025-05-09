Учительница Путина посетила Парад Победы на Красной площади

В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. Герцена, а после начала работать учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда.

Вера Гуревич также является автором мемуаров о школьных годах политика. Они вышли под названием «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

Ранее сам Владимир Путин высоко оценил прошедший в Москве парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, назвав его хорошим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».