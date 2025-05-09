Учительница Путина посетила Парад Победы на Красной площади

Бывшая учительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич побывала на Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас женщине уже 91 год. Она была классной руководительницей Путина с пятого по восьмой класс в школе №193 в Ленинграде.

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В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. Герцена, а после начала работать учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда.

Вера Гуревич также является автором мемуаров о школьных годах политика. Они вышли под названием «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

Ранее сам Владимир Путин высоко оценил прошедший в Москве парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, назвав его хорошим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Илья Питалев
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