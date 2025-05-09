В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ по зданию правительства пострадал замгубернатора Лоренц
В Белгородской области во время атаки дронов ВСУ по зданию правительства пострадали два человека, в том числе заместитель губернатора области Александр Лоренц. Об этом сообщили в оперштабе региона.
По данным источника, он получил сотрясение мозга и акубаротравму. Ранение во время ЧП также получил один из сотрудников Росгвардии, который находился на месте происшествия. У него слепое осколочное ранение бедра.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 9 мая ВСУ беспилотником атаковали здание правительства региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru