В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ по зданию правительства пострадал замгубернатора Лоренц

В Белгородской области во время атаки дронов ВСУ по зданию правительства пострадали два человека, в том числе заместитель губернатора области Александр Лоренц. Об этом сообщили в оперштабе региона.

ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях

По данным источника, он получил сотрясение мозга и акубаротравму. Ранение во время ЧП также получил один из сотрудников Росгвардии, который находился на месте происшествия. У него слепое осколочное ранение бедра.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 9 мая ВСУ беспилотником атаковали здание правительства региона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУАтакаПравительствоБеспилотникиБелгородская область

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