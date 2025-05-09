В России началось онлайн-шествие «Бессмертного полка»
9 мая 202512:50
Онлайн-акция «Бессмертный полк» стартовала во всех регионах России.
Шествие в онлайн-формате началось в 12:00 мск. По данным общественного движения «Бессмертный полк России», трансляцию акции можно будет увидеть и позднее.
В некоторых российских городах «Бессмертный полк» проходит в очном формате. Шествие горожан с портретами близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, состоялось в том числе в Якутске, Екатеринбурге, Челябинске.
Ранее «Бессмертный полк» прошел в Пекине, Вашингтоне, Нью-Дели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru