В России началось онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Онлайн-акция «Бессмертный полк» стартовала во всех регионах России.

Шествие в онлайн-формате началось в 12:00 мск. По данным общественного движения «Бессмертный полк России», трансляцию акции можно будет увидеть и позднее.

В некоторых российских городах «Бессмертный полк» проходит в очном формате. Шествие горожан с портретами близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, состоялось в том числе в Якутске, Екатеринбурге, Челябинске.

Ранее «Бессмертный полк» прошел в Пекине, Вашингтоне, Нью-Дели.

