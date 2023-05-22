«Если вообще жив»: Рогов предрек Киеву большие проблемы из-за потери Залужного
Отсутствие главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного негативно сказывается на боевом духе ВСУ, серьезные проблемы со здоровьем мешают ему руководить армией.
У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного большие проблемы со здоровьем, а его отсутствие уже негативно сказывается на боевом духе украинской армии, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН.
Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая. 20 мая Залужный выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки. Рогов заявил, что все указывает именно на большие проблемы со здоровьем Залужного.
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«Явно с Залужным произошло или происходит что-то неординарное. Я склонен считать, что это касается именно его самочувствия. Сам бы он или с поддержкой Зеленского, с которым они в непростых отношениях, не мог бы играть в такую игру «Найди Залужного». Это очень сильно влияет дух ВСУ, у него авторитет в армии намного выше, чем у Зеленского. Такую игру им бы не дали делать, кураторы Запада потребовали бы его постоянного появления, грозных заявлений. Скорее всего, у него очень серьезные проблемы со здоровьем, если он вообще жив», - отметил Рогов.
По его словам, потеря Залужного влияет на боевой дух ВСУ, в армии его авторитет не сравнится с другими весомыми фигурами, добавил Рогов.
«Идут какие-то корявые попытки легализовать, что он якобы где-то там есть, что был на свадьбе бойца или на какой-то конференции. Но оказывается, что все эти мероприятия были раньше. Все фотографии или видео с ними выглядят по-разному, он на них представлен в разные периоды своей жизни, даже с разной массой тела. Какой-то согласованной политики у режима Зеленского нет. Долго скрывать истинную причину отсутствия Залужного не получится. Залужный по уровню восприятия намного выше, чем тот же Сырский (командующий Сухопутными войсками, прим. НСН). В восприятии армии Залужный номер один безоговорочно. Конечно, на боевой дух ВСУ это сильно повлияет, с Залужным большие проблемы, ничего хорошего не ждут. А потеря четкого и слаженного оперативного командования добавит им проблем», - объяснил он.
Рогов напомнил и о пропаже командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры, который также «исчез после массированных ударов российской стороны по местам расположения ВСУ».
19 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о гибели главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Пригожин отметил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главкомом ВСУ, но отметил, что был «проведен ряд мероприятий», передает «Радиоточка НСН».
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