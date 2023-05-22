«Если вообще жив»: Рогов предрек Киеву большие проблемы из-за потери Залужного

У главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного большие проблемы со здоровьем, а его отсутствие уже негативно сказывается на боевом духе украинской армии, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН.

Ранее представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе по штабу в начале мая. 20 мая Залужный выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки. Рогов заявил, что все указывает именно на большие проблемы со здоровьем Залужного.