В День Победы московским ветеранам вручили газеты из 1945 года
Редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила ко Дню Победы комплект специальных выпусков из черно-белой «Вечёрки» – номера от 9 мая 1945 года и от 25 июня 1945 года. Такие выпуски держали в руках москвичи сначала в день всенародного торжества, после подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а потом после исторического Парада Победы в июне 1945-го.
«Для медиахолдинга эти выпуски очень важны, ведь «Вечерняя Москва» – это единственная городская газета, которая ни на день не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу», – сказал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.
Специальные комплекты праздничных номеров получили все ветераны и гости, которые пришли на Красную площадь 9 мая 2025 года на парад Победы – священный символ нашей великой Родины.
«Сегодня вся страна празднует не просто юбилейную дату, это очень личный праздник для каждого из нас. Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!» – прокомментировал акцию главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В День Победы московским ветеранам вручили газеты из 1945 года
- ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях
- В России началось онлайн-шествие «Бессмертного полка»
- Мерц заявил, что ожидает «серьезных переговоров» по Украине после выходных
- «Хороший!»: Путин оценил парад на Красной площади
- Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
- Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
- Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы
- В Москве прошел парад в честь 80-летия Победы
- Turkish Airlines возобновила рейсы из Антальи в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru