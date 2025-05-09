В День Победы московским ветеранам вручили газеты из 1945 года

Редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила ко Дню Победы комплект специальных выпусков из черно-белой «Вечёрки» – номера от 9 мая 1945 года и от 25 июня 1945 года. Такие выпуски держали в руках москвичи сначала в день всенародного торжества, после подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а потом после исторического Парада Победы в июне 1945-го.

«Для медиахолдинга эти выпуски очень важны, ведь «Вечерняя Москва» – это единственная городская газета, которая ни на день не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу», – сказал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.

Специальные комплекты праздничных номеров получили все ветераны и гости, которые пришли на Красную площадь 9 мая 2025 года на парад Победы – священный символ нашей великой Родины.

«Сегодня вся страна празднует не просто юбилейную дату, это очень личный праздник для каждого из нас. Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!» – прокомментировал акцию главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.

