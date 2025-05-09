Минобороны РФ: ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы более 5 тысяч раз

ВСУ нарушили объявленное российской стороной перемирие в честь Дня Победы 5 тысяч 26 раз. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что украинские подразделения 1 тысячу 455 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 23 раза применении реактивные системы залпового огня. По данным МО, кроме этого ВСУ осуществили еще 3 тысячи 502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Началось перемирие ко Дню Победы, но обстрелы со стороны ВСУ продолжились

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Великой Победы. Оно начало действовать с нуля часов ночью с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. В Москве пообещали остановить все боевые действия на этот срок. Однако в Кремле подчеркнули, что, если ВСУ продолжат атаковать российские позиции, то РФ сразу даст адекватный ответ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ по зданию правительства пострадали два человека, в том числе заместитель губернатора региона Вячеслава Гладкова Александр Лоренц.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияАтакаПеремириеВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры