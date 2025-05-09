Минобороны РФ: ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы более 5 тысяч раз

ВСУ нарушили объявленное российской стороной перемирие в честь Дня Победы 5 тысяч 26 раз. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что украинские подразделения 1 тысячу 455 раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 23 раза применении реактивные системы залпового огня. По данным МО, кроме этого ВСУ осуществили еще 3 тысячи 502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.