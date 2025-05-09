Участвовавшие в Параде Победы танки отправят в зону СВО

Известно, что на торжественном мероприятии эта техникам была представлена без комплектов допзащиты, в связи с чем машины дооснастят для переправки на СВО. При этом, по словам Потапова, все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.

В пресс-службе также добавили, что для участия в военных парадах были подготовлены свыше 60 единиц бронетехники. Так, в столице по Красной площади прошли 10 танков Победы Т-34-85 и пять самоходных установок СУ-100 времен Великой Отечественной войны, а также по 10 современных танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Ранее в Министерстве обороны РФ объявили, что ВСУ нарушили объявленное российской стороной перемирие в честь Дня Победы 5 тысяч 26 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».