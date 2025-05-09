Участвовавшие в Параде Победы танки отправят в зону СВО
Участвовавшие 9 мая в Параде Победы на Красной площади в Москве танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ отправят в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» со ссылкой на гендиректора концерна Александра Потапова.
Известно, что на торжественном мероприятии эта техникам была представлена без комплектов допзащиты, в связи с чем машины дооснастят для переправки на СВО. При этом, по словам Потапова, все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.
В пресс-службе также добавили, что для участия в военных парадах были подготовлены свыше 60 единиц бронетехники. Так, в столице по Красной площади прошли 10 танков Победы Т-34-85 и пять самоходных установок СУ-100 времен Великой Отечественной войны, а также по 10 современных танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ.
Ранее в Министерстве обороны РФ объявили, что ВСУ нарушили объявленное российской стороной перемирие в честь Дня Победы 5 тысяч 26 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru