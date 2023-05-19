«Мы провели ряд мероприятий»: Пригожин ответил на слухи о гибели Залужного

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о гибели главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Ответ предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин отметил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главкомом ВСУ.

«Но 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешные пока непонятно», - сообщил основатель «Вагнера».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Киев пытается спрятать главкома ВСУ и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинВСУУкраина

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