«Мы провели ряд мероприятий»: Пригожин ответил на слухи о гибели Залужного

Пригожин отметил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главкомом ВСУ.

«Но 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешные пока непонятно», - сообщил основатель «Вагнера».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Киев пытается спрятать главкома ВСУ и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, передает «Радиоточка НСН».

