«Мы провели ряд мероприятий»: Пригожин ответил на слухи о гибели Залужного
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о гибели главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Ответ предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Пригожин отметил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главкомом ВСУ.
«Но 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешные пока непонятно», - сообщил основатель «Вагнера».
Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Киев пытается спрятать главкома ВСУ и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru