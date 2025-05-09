СМИ: Парад Победы показал миру, что Путин «не одинок»

Парад Победы, состоявшийся 9 мая в российской столице на Красной площади, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок, пишет испанская газета «El Pais».

Издание обратило внимание на то, что на трибунах с российским президентом присутствовали лидеры почти 30 стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпина. Он сидел рядом с Путиным.

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Кроме того, в материале указано, что президент Бразилии, премьер-министр Словакии и лидер Сербии прилетели в Россию, несмотря на недовольство ЕС и Украины. К тому же парад стал «демонстрацией силы», и в нем приняли участие войска дружественных для РФ стран, добавил автор статьи.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил, что готов к «важным переговорам» с европейскими чиновниками, на которых он выскажет свое мнение о критике его визита в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Кирилл Зыков
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