Кроме того, в материале указано, что президент Бразилии, премьер-министр Словакии и лидер Сербии прилетели в Россию, несмотря на недовольство ЕС и Украины. К тому же парад стал «демонстрацией силы», и в нем приняли участие войска дружественных для РФ стран, добавил автор статьи.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил, что готов к «важным переговорам» с европейскими чиновниками, на которых он выскажет свое мнение о критике его визита в Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».