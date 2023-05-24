Источник: Главкому ВСУ Залужному провели трепанацию черепа

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту ВСУ под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Залужному провели трепанацию черепа, после которой он будет не в состоянии продолжать службу.

Две недели назад в оборонном ведомстве Украины заявили, что Залужный не примет участие в заседании Военного комитета НАТО. Тогда появились слухи, что он ранен или даже убит, однако в Киеве опровергают эту информацию.

