Мерц заявил, что ожидает «серьезных переговоров» по Украине после выходных

Время для «серьезных переговоров» об урегулировании конфликта на Украине наступит после выходных, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Мерц напомнил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Немецкий политик ожидает со стороны американского лидера усиления давления на Россию. По мнению Мерца, «после этих выходных» наступит период, в который «смогут пройти серьезные переговоры».

Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры России и Украины продолжаются, и выразил надежду на установление приемлемого прекращения огня, за соблюдением которого будут следить.

