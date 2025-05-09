Мерц заявил, что ожидает «серьезных переговоров» по Украине после выходных
Время для «серьезных переговоров» об урегулировании конфликта на Украине наступит после выходных, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Мерц напомнил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Немецкий политик ожидает со стороны американского лидера усиления давления на Россию. По мнению Мерца, «после этих выходных» наступит период, в который «смогут пройти серьезные переговоры».
Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры России и Украины продолжаются, и выразил надежду на установление приемлемого прекращения огня, за соблюдением которого будут следить.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц заявил, что ожидает «серьезных переговоров» по Украине после выходных
- «Хороший!»: Путин оценил парад на Красной площади
- Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда
- Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
- Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы
- В Москве прошел парад в честь 80-летия Победы
- Turkish Airlines возобновила рейсы из Антальи в Москву
- Британия ввела санкции против 101 «связанного с Россией» судна
- Путин выступил с речью на стартовавшем на Красной площади параде Победы
- Вэнс: Россия не может ожидать передачи подконтрольных Киеву территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru