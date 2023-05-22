Залужный исчез, у Зеленского проблемы: Россия наносит мощный удар по объектам Украины после взятия Артемовска
Российские силы нацелены на склады боеприпасов, Киев переносит контрнаступление на фоне слухов о том, что главнокомандующий ВСУ Залужный получил тяжелое ранение.
Серия новых взрывов прозвучала на Украине, местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске, в Харьковской области и в подконтрольном Киеву Запорожье.
По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», российские силы впервые нанесли мощный комбинированный удар по объекту украинских войск в Днепропетровске. Сообщается, что в атаке применялись крылатые ракеты Х-101, Х-22, баллистические ракеты и беспилотники «Шахид/Герань». Всего прогремело не менее 16 взрывов.
«Также удары по очагам в Харькове и Запорожье. Другие ракеты и дроны-камикадзе продолжают полеты по своему назначению. Взрывы в Николаевской области», — сообщают военные корреспонденты.
Также Вооруженные силы РФ продолжают атаковать склады ВСУ. Так, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области.
Речь идет о складах в Ореховском районе, Орехове, в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья.
Ранее Владимир Рогов в беседе с НСН отмечал, что, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ. По его словам, Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.
«Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, мы должны уничтожить колоссальное количество объектов. Я думаю, что об этом говорить, мягко говоря, преждевременно. Мы можем лишить ВСУ боеприпасов, снабжения, нарушить сильно логистику. Это должно быть реализовано. Военные действия – это всегда про своевременные поставки, ритмичность поставок. Очень важно, чтобы не было разрывов в поступлении боеприпасов, техники, живой силы. Это битва ресурсов. Если со снабжением передовой у режима Зеленского будут проблемы, то мы достаточно быстро увидим успехи наших ребят на линии боевого соприкосновения. География увеличилась, это не только вдоль линии боевого соприкосновения. Неприкосновенность мест уже отсутствует», - рассказал Рогов.
А 20 российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (Бахмута) спустя 224 дня боев. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» назвал это событий провалом Украины и НАТО.
«Поэтому я оцениваю взятие Артемовска как важное событие, имеющее как стратегическое значение, так и серьезные имиджевые потери для ВСУ. Именно в период проведения саммита G7 мы показали провал Вооруженных сил Украины», — заявил Швыткин.
Накануне российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска, сообщает пресс-служба Кремля.
Первым о взятии Артемовска сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также поспешил сообщить, что бойцы группы покинут передовую с 1 июня.
«Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. На Хромово не идем. С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и дообучение», - заявил он.
Позже Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские бойцы после взятия Артемовска начали наступление на вторую «дорогу жизни» украинской армии. Сообщается, что бойцы ЧВК «Вагнер» активизируются в районе поселка Хромово. Также проведена разведка боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная.
Громкие успехи российской армии происходят на фоне слухов о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе ВС РФ.
Накануне представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил, что Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области.
«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска», - заявил он, отметив, что Залужный перенес несколько тяжелых хирургических операций, которые могут отразиться на его способности управлять войсками.
19 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о гибели главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Пригожин отметил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главкомом ВСУ.
«Но 10, 11 и 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешные пока непонятно», - сообщил он.
Залужный действительно перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российскими подразделениями, долгое время Киев не предоставлял на этот счет официальной информации.
Накануне заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Она не подтвердила заявления о том, что отсутствие главкома на публике может быть вызвано ранением. По ее словам, Залужный «делает свою работу». По ее словам, информационную волну об исчезновении Залужного запустила Россия.
СМИ обратили внимание на то, что 20 мая Валерий Залужный выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки. На кадрах главком одет в военно-полевую форму, в диалоге активно не участвует.
Telegram-канал «Образ будущего» приводит разные версии происходящего. По некоторым данным, он ранен и проходит лечение в Германии, а появится на публике в начале контрнаступления. Также есть мнение, что Залужный ушел в тень специально накануне сдачи Артемовска.
«По другим надежным данным, Залужный 14 мая общался с Пентагоном, о чем сообщалось Конгрессу и в Белый дом, с 17 мая он действительно пропал. Косвенно версию о ранении подтверждает тот факт, что 3 французских медицинских вертолета двигались с выключенными транспондерами от Львова до Одессы, после чего один летал в Николаев, а два других в Днепр. После чего все три вернулись 14 мая в Польшу», - приводит Telegram-канал третью версию.
Так или иначе, Украине приходится откладывать контрнаступление. На прошлой неделе это признал и украинский лидер Владимир Зеленский. Военные эксперты отмечают, что Киеву мешает погода, слабая подготовка войск и нехватка вооружения.
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