Также Вооруженные силы РФ продолжают атаковать склады ВСУ. Так, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами украинских войск в подконтрольной им части Запорожской области.

Речь идет о складах в Ореховском районе, Орехове, в подконтрольной Киеву части Пологовского района и в ближайшем пригороде Запорожья.

Ранее Владимир Рогов в беседе с НСН отмечал, что, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ. По его словам, Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.

«Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, мы должны уничтожить колоссальное количество объектов. Я думаю, что об этом говорить, мягко говоря, преждевременно. Мы можем лишить ВСУ боеприпасов, снабжения, нарушить сильно логистику. Это должно быть реализовано. Военные действия – это всегда про своевременные поставки, ритмичность поставок. Очень важно, чтобы не было разрывов в поступлении боеприпасов, техники, живой силы. Это битва ресурсов. Если со снабжением передовой у режима Зеленского будут проблемы, то мы достаточно быстро увидим успехи наших ребят на линии боевого соприкосновения. География увеличилась, это не только вдоль линии боевого соприкосновения. Неприкосновенность мест уже отсутствует», - рассказал Рогов.

А 20 российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (Бахмута) спустя 224 дня боев. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» назвал это событий провалом Украины и НАТО.

«Поэтому я оцениваю взятие Артемовска как важное событие, имеющее как стратегическое значение, так и серьезные имиджевые потери для ВСУ. Именно в период проведения саммита G7 мы показали провал Вооруженных сил Украины», — заявил Швыткин.