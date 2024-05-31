В аэропортах Казани и Нижнекамска вводили временные ограничения
Временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры были приняты утром 31 мая в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05.57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 06.24 мск», — говорится в сообщении в Telegram-канале представителя ведомства.
Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимали необходимые меры для обеспечения безопасности, пишет RT. Отмечается, что два следовавших в Казань воздушных судна ушли на запасной аэродром в Самаре.
В 08:30 по Москве ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске были сняты.
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