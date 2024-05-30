СМИ: Байден втайне разрешил Украине бить оружием США по территории России
Президент США Джо Байден тайно одобрил использование Украиной американского оружия для ударов по российской территории, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Байден недавно поручил своей команде обеспечить возможность Украины использовать американское вооружение для ответных действий в Харькове. Это позволит Киеву ответить на атаки или готовящиеся атаки российских сил в соседних с Харьковской областью районах, пишет Politico.
При этом источник добавляет, что политика США, касающаяся запрета на использование ВСУ американского вооружения для дальних ударов на территории России остается неизменной.
29 мая газета The Washington Post писала, что Байден готов разрешить Украине применять западное вооружение против России. Американские чиновники считают, что такой шаг необходим для предотвращения возможного наступления российской армии на Харьков, передает «Радиоточка НСН».
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