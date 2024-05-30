СМИ: Байден втайне разрешил Украине бить оружием США по территории России

При этом источник добавляет, что политика США, касающаяся запрета на использование ВСУ американского вооружения для дальних ударов на территории России остается неизменной.

29 мая газета The Washington Post писала, что Байден готов разрешить Украине применять западное вооружение против России. Американские чиновники считают, что такой шаг необходим для предотвращения возможного наступления российской армии на Харьков, передает «Радиоточка НСН».

