Над четырьмя регионами РФ нейтрализовали 32 дрона и пять ракет «Нептун»
Пять противокорабельных ракет «Нептун» и 32 украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над территориями четырех регионов. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 31 мая военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в РФ.
«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА», — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Воронежской, Белгородской, Тамбовской областями.
Накануне вечером ПВО уничтожила четыре украинских дрона в Белгородской области, напоминает 360.ru.
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