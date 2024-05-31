Над четырьмя регионами РФ нейтрализовали 32 дрона и пять ракет «Нептун»

Пять противокорабельных ракет «Нептун» и 32 украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над территориями четырех регионов. Об этом сообщило Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, ночью 31 мая военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в РФ.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Воронежской, Белгородской, Тамбовской областями.

Накануне вечером ПВО уничтожила четыре украинских дрона в Белгородской области, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыРакетыБеспилотникиПВОМинобороны

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