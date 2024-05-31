ПВО сбила украинский дрон над Татарстаном

Украинский дрон самолетного типа сбили над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны.

Над четырьмя регионами РФ нейтрализовали 32 дрона и пять ракет «Нептун»

«Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Беспилотник был уничтожен над территорией Татарстана дежурными средствами ПВО.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОТатарстанБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры