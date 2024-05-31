ПВО сбила украинский дрон над Татарстаном
31 мая 202409:51
Украинский дрон самолетного типа сбили над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны.
«Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Беспилотник был уничтожен над территорией Татарстана дежурными средствами ПВО.
Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru