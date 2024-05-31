В Конгрессе предупредили об угрозе войны из-за решения Байдена по Украине

Существует угроза третьей мировой войны из-за непоследовательности администрации президента США Джо Байдена в вопросе о применении американского оружия на Украине, сообщил в соцсети Х конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

Глава НАТО заявил о планах координировать военную поддержку Киева

По словам законодателя, запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в России был одной из разумных попыток ограничить эскалацию боевых действий.

Сейчас же, изменив политику, Белый дом, по словам парламентария, рискует получить еще более серьезную эскалацию, итогом которой может стать третья мировая война.

Ранее Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для ударов по территории России, «угрожающим» Харькову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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