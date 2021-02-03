Порошенко поддержал решение Зеленского запретить три телеканала
Бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал решение действующего главы государства Владимира Зеленского запретить вещание телеканалов 112.Украина", NewsOne и ZIK. Вместе с тем он предостерег власти от подобного давления на «патриотические каналы».
"Политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины", - написал Порошенко в Telegram.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны запретил вещание трех оппозиционных власти телеканалов на пять лет. В ТВ-эфире чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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