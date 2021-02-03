Порошенко поддержал решение Зеленского запретить три телеканала

"Политически мы поддерживаем решение СНБО как такое, что направлено на защиту Украины", - написал Порошенко в Telegram.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны запретил вещание трех оппозиционных власти телеканалов на пять лет. В ТВ-эфире чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

