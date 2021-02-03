«Зеленский нарушил Конституцию!» Лидер оппозиции инициирует импичмент

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН объяснил причину требования импичмента президенту Украины.

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что начинает процедуру импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому после решения о закрытии телеканалов.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН объяснил причину инициирования процедуры импичмента украинскому президенту.

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«Мы действительно инициируем эту процедуру, потому что действующий президент нарушил Конституцию и законы Украины, когда лишил, во-первых, людей голосования на Донбассе, во-вторых, принял решение, не имея никакой законодательной базы. То есть он сам нарушил закон. С учетом того, что у нас происходит с тарифами, пенсиями и всем остальным, наша поддержка будет возрастать», - заявил он.

Ранее на Украине по решению Зеленского отключили три новостных телеканала: Zik, 112 и NewsOne. «Оппозиционная платформа», чьи представители выступают на данных каналах, тут же заявила об узурпации власти и установлении в стране диктатуры.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ИмпичментБойкоВладимир ЗеленскийУкраина
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