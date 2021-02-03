«Зеленский нарушил Конституцию!» Лидер оппозиции инициирует импичмент

«Мы действительно инициируем эту процедуру, потому что действующий президент нарушил Конституцию и законы Украины, когда лишил, во-первых, людей голосования на Донбассе, во-вторых, принял решение, не имея никакой законодательной базы. То есть он сам нарушил закон. С учетом того, что у нас происходит с тарифами, пенсиями и всем остальным, наша поддержка будет возрастать», - заявил он.

Ранее на Украине по решению Зеленского отключили три новостных телеканала: Zik, 112 и NewsOne. «Оппозиционная платформа», чьи представители выступают на данных каналах, тут же заявила об узурпации власти и установлении в стране диктатуры.