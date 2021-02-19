Порошенко посоветовал Зеленскому не повторять ошибок Януковича
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не повторять ошибок Виктора Януковича – президента Украины с 2010 по 2014 годы. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
Порошенко отметил, что Янукович также пытался оказать давление на СМИ и хотел закрыть «Пятый канал». «Закончил он плохо», – написал бывший президент Украины.
Ранее стало известно, что Порошенко купил телеканал «Прямой», которому угрожает закрытие. Бывший владелец телеканала – глава Киевской городской администрации Владимир Макеенко, в отношении которого планируют ввести санкции.
Телеканалы «112», ZIK и NewsOne прекратили вещание на Украине в начале февраля по решению Зеленского. Также президент Украины ввел санкции в отношении владельца телеканала, депутата от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Тараса Козака.
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