СМИ: Украинские беженцы обратились в суд в Швейцарии из-за низких пособий
Почти сорок просителей убежища с Украины, которые проживают в швейцарском кантоне Люцерн, обратились в местный суд с жалобой на низкие социальные выплаты. Об этом сообщил портал Blick.
Отмечается, что беженцы хотят проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи, которые кантон выплачивает лицам, ищущим убежища, федеральное законодательство. По данным портала, ставки пособий для просителей убежища в кантонах Швейцарии варьируются от 9,7 до 26,8 франков.
Ранее газета Haaretz сообщала, что украинские беженцы, которые прибыли в Израиль после 24 февраля 2022 года, перестанут получать специальные ежемесячные пособия. Отмечается, что власти Израиля не стали продлевать действие временного постановления, на основании которого украинцы, уехавшие из своей страны из-за боевых действий, могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Чебурашку отправят покорять Ближний Восток
- В ФРГ сообщили о скором начале обучения украинских военных на танках Leopard
- СМИ: Украинские беженцы обратились в суд в Швейцарии из-за низких пособий
- Сарик Андреасян снимет фильм о дяде Федоре
- Медведев: Украине уже ничего не поможет
- Фильм российского режиссера Мещаниновой представлен на кинофестивале в Роттердаме
- Ульяновский замминистра спорт уволен после отдыха на Шри-Ланке
- Богомаз: четверо жителей Брянской области погибли из-за обстрелов ВСУ
- В Крыму национализируют имущество Коломойского, Яценюка и еще нескольких иностранцев
- Хуснуллин: переселение белгородцев из разрушенного жилья обойдётся в 9,4 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru