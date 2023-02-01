СМИ: Украинские беженцы обратились в суд в Швейцарии из-за низких пособий

Отмечается, что беженцы хотят проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи, которые кантон выплачивает лицам, ищущим убежища, федеральное законодательство. По данным портала, ставки пособий для просителей убежища в кантонах Швейцарии варьируются от 9,7 до 26,8 франков.

Ранее газета Haaretz сообщала, что украинские беженцы, которые прибыли в Израиль после 24 февраля 2022 года, перестанут получать специальные ежемесячные пособия. Отмечается, что власти Израиля не стали продлевать действие временного постановления, на основании которого украинцы, уехавшие из своей страны из-за боевых действий, могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

