С начала спецоперации в Британию приехали 182 тыс. вынужденных переселенцев, большая часть — за последние шесть месяцев. В 2025 году, когда срок действия их трёхлетней визы истечёт, около 100 тыс. граждан бывшей советской республики будут вынуждены покинуть Британию.

Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

