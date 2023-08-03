СМИ: тысячи беженцев из Украины покинут Британию из-за истечения виз

Около 100 тыс. украинских беженцев будут вынуждены покинуть Великобританию из-за истечения срока виз в 2025 году, сообщает RT со ссылкой на The Telegraph.

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С начала спецоперации в Британию приехали 182 тыс. вынужденных переселенцев, большая часть — за последние шесть месяцев. В 2025 году, когда срок действия их трёхлетней визы истечёт, около 100 тыс. граждан бывшей советской республики будут вынуждены покинуть Британию.

Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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