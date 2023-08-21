СМИ: украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за еды
Беженцы из Украины, проживающие в одном из отелей в Ирландии, объявили протест из-за отказа властей кормить их бесплатно, сообщает Sunday World.
Правительство страны объявило об обязательной оплате питания вынужденными переселенцами размером 10 евро за взрослого и 5 евро за ребёнка. Такое решение проживающие в отеле Breaffy Woods встретили бунтом. Украинцы заявили, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости.
Ранее стало известно, что тысячи беженцев из Украины покинут Британию из-за истечения виз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru