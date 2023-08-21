СМИ: украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за еды

Беженцы из Украины, проживающие в одном из отелей в Ирландии, объявили протест из-за отказа властей кормить их бесплатно, сообщает Sunday World.

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Правительство страны объявило об обязательной оплате питания вынужденными переселенцами размером 10 евро за взрослого и 5 евро за ребёнка. Такое решение проживающие в отеле Breaffy Woods встретили бунтом. Украинцы заявили, что пища не соответствует «здоровым стандартам» и предлагаемой стоимости.

Ранее стало известно, что тысячи беженцев из Украины покинут Британию из-за истечения виз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныИрландия

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