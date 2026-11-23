По словам врача, при нагрузке сердце получает дополнительную работу, возникают проблемы с сосудами. Это может привести к осложнениям. Другой риск связан с суставами, на которые во время бега ложится большая нагрузка.



Если человек давно и активно играет в теннис, серьезных вопросов не возникает.



Ограничением могут быть болезни сердечной мышцы и сосудов. С 60 лет нужно проходить обследование перед занятиями. Также это касается игроков от 30 до 40 лет, которые никогда не тренировались. Для неподготовленного человека нагрузка может быть колоссальной. Еще падел может быть опасен для любителей спиртного, считает специалист.



Сам вид спорта не является прямой причиной инфаркта, но выступает триггером при больном сердце. Поэтому перед занятиями нужно пройти чекап, позволяющий исключить риски.



Ранее рассказывали, почему все начали играть в падел.

