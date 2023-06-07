«Ударный кулак»: Харьковское направление назвали главным для наступления ВСУ

После вялой попытки наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут искать самый слабый участок в обороне российской армии, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, украинские войска сформируют ударный кулак лишь на одном направлении – на Харьковском, после чего снова пойдут в бой.

Ранее, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. По его словам, российские войска сорвали все атаки. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступательные действия Украины «захлебываются». Павел Калмыков отметил, что после неудач Украина не оставила планы о наступлении.