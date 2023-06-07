«Ударный кулак»: Харьковское направление назвали главным для наступления ВСУ
ВСУ предпримут еще одну попытку наступления, но у армии Украины объективно нет сил, чтобы тягаться с ВС РФ, отметил в эфире НСН Павел Калмыков.
После вялой попытки наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут искать самый слабый участок в обороне российской армии, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, украинские войска сформируют ударный кулак лишь на одном направлении – на Харьковском, после чего снова пойдут в бой.
Ранее, 6 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. По его словам, российские войска сорвали все атаки. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступательные действия Украины «захлебываются». Павел Калмыков отметил, что после неудач Украина не оставила планы о наступлении.
«По всей видимости, наступление у Украины получается вяло. Они предприняли разведку боем на нескольких участках фронта, но прорвать оборону у них с ходу не получилось, поэтому они взорвали дамбу. Есть версия, что ВСУ сделали это для того, чтобы снять с Херсонского направления войска и перебросить на другое направление. Это не значит, что они оставили свои планы о наступлении. Вероятно, они планируют сосредоточить на каком-то одном направлении ударный кулак. Скорее всего, он будет на Харьковском, потому что оборона у нас там не очень хорошая. Если быть объективным, у Украины недостаточно сил для того, чтобы тягаться с российской армией по всем критериям», - сказал Калмыков.
Кроме того, эксперт отметил, что наступление всегда бывает неожиданным. Также Калмыков указал, что Киев действует в формате пиар-акций, создает информационные поводы в том числе для достижения военных целей.
«Обычно наступление происходит втайне и неожиданно. Поэтому, например, если мы утром проснемся и узнаем, что оборона прорвана – это и будет контрнаступление. Думаю, что все украинские планы известны нашему командованию при помощи разведки. При этом Украина действует в формате пиар-акций: все эти вторжения в Белгородскую область, удары беспилотниками, подрыв дамбы… Все это большие пиар-акции в масштабе всего мира. Это создание информационных поводов для достижения в том числе и военных целей», - резюмировал Калмыков.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что наступление украинских войск было провалено. Он отмечал, что ВСУ решили осуществить план по взрыву на Каховской ГЭС, чтобы помешать российским военным форсировать Днепр, сообщает «Радиоточка НСН».
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