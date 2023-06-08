Рогов сообщил, что украинская танковая группа пошла в наступление
8 июня 202305:02
Танковая группа украинских Вооруженных сил начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления, сообщил в Telegram член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, речь идет об участке между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Отмечается, что бои имеют высокую интенсивность.
Ответный огонь ведут артиллеристы и авиация России.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru