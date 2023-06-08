Рогов сообщил, что украинская танковая группа пошла в наступление

Танковая группа украинских Вооруженных сил начала наступление на Ореховском участке Запорожского направления, сообщил в Telegram член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил о возобновлении боевых действий на Запорожском направлении

По его словам, речь идет об участке между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Отмечается, что бои имеют высокую интенсивность.

Ответный огонь ведут артиллеристы и авиация России.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры