Порошенко снова заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие часы

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью CNN, что анонсированное Киевом контрнаступление начнется в ближайшие часы.

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Он отметил, что ситуация с Каховской ГЭС не остановит ВСУ от запланированного.

Порошенко взглянул на свои часы, и заявил, что контраступление начнется в течение нескольких часов, при этом уточнил, что именно часов, а не дней.

Накануне Порошенко также в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что анонсированная атака украинских войск начнется в ближайшие часы.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Маркив
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