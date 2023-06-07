Зеленский заявил об утверждении графика контрнаступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении графика контрнаступления ВСУ. Политик дал интервью изданию Bild.
«Мы утвердили график начала движения наших войск, решения приняты», - сказал Зеленский.
Украинская армия потеряла более 1,6 тысячи военнослужащих при попытке наступления, заявил накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, бои шли несколько суток.
В интервью РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что ВСУ предпримут новые попытки наступления. Он считает, что Запад подталкивает Киев к активным действиям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru