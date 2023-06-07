Зеленский заявил об утверждении графика контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении графика контрнаступления ВСУ. Политик дал интервью изданию Bild.

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«Мы утвердили график начала движения наших войск, решения приняты», - сказал Зеленский.

Украинская армия потеряла более 1,6 тысячи военнослужащих при попытке наступления, заявил накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, бои шли несколько суток.

В интервью РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что ВСУ предпримут новые попытки наступления. Он считает, что Запад подталкивает Киев к активным действиям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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