«Сожаление и наказание»: В Кремле отреагировали на данные о срочниках на Украине

ДОЛОЖИЛИ, НО НЕ ВЫПОЛНИЛИ

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «Путину было доложено о выполнении этого указания».

«По указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ говорил, что в военной операции на Украине участвуют только профессиональные военные, а солдаты-срочники к ней привлекаться не будут.

Тем не менее, генерал-майор Конашенков сообщил, что несколько таких фактов все-таки было выявлено.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», - заверил официальный представитель Минобороны.

При этом он отметил, что несколько срочников были захвачены диверсантами.

«На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона (…) Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - признал Конашенков.

По его словам, сейчас принимаются все меры по освобождению захваченных российских военных, а также по недопущению направления в район боевых действий солдатов-срочников.