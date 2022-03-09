«Сожаление и наказание»: В Кремле отреагировали на данные о срочниках на Украине
Минобороны России объявило о разгроме украинской системы ПВО, с сожалением констатировав нарушение указания Путина о непривлечении солдат-срочников.
Военные успехи российской спецоперации на Украине оказались в среду в тени неожиданного признания Минобороны РФ.
Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков с сожалением констатировал, что выявлено несколько фактов участия в военных действиях срочников, ряд из которых попали в плен. На это тут же отреагировали в Кремле.
ДОЛОЖИЛИ, НО НЕ ВЫПОЛНИЛИ
«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «Путину было доложено о выполнении этого указания».
«По указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент РФ говорил, что в военной операции на Украине участвуют только профессиональные военные, а солдаты-срочники к ней привлекаться не будут.
Тем не менее, генерал-майор Конашенков сообщил, что несколько таких фактов все-таки было выявлено.
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», - заверил официальный представитель Минобороны.
При этом он отметил, что несколько срочников были захвачены диверсантами.
«На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона (…) Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», - признал Конашенков.
По его словам, сейчас принимаются все меры по освобождению захваченных российских военных, а также по недопущению направления в район боевых действий солдатов-срочников.
ЗЕМЛЯ И НЕБО
Конашенков также сообщил, что Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО.
«За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины», - отметил он.
Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что сейчас украинская система ПВО неспособна существенно противостоять российской авиации, благодаря чему только 9 марта было уничтожили 49 военных объектов ВСУ.
По данным Конашенкова, потери украинской армии достигли 89 боевых самолетов и 57 вертолетов. При этом часть самолетов ВСУ перебазировалась в Румынию и не участвует в боях.
Со своей стороны, Дмитрий Песков назвал «очень нежелательным и потенциально опасным сценарием» информацию об использовании украинскими военными аэродромов других стран. Так он ответил на вопрос о возможной отправке Польшей своих истребителей МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германию для дальнейшего использования их в боевых действиях.
Представитель Кремля также прокомментировал информацию ООН о жертвах среди мирного населения Украины.
«Безусловно, всю информацию, которая идет по линии ООН и так далее, мы видим, она вся докладывается (Владимиру Путину – прим. НСН), но мы не знаем, насколько она может соответствовать реальному положению дел», - сказал он.
По словам Пескова, сложно понимать окончательную картину о возможных потерях «в условиях того, что многие города блокированы, оттуда не выпускают людей все вот эти нацбаты».
Он отметил, что соответствующие данные поступают и от Минобороны РФ, но не уточнил их.
КОРИДОРЫ СПАСЕНИЯ
Что касается непосредственно боевых действий, Конашенков сообщил в среду, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное, войска ЛНР продвинулись на 2 км, взяв Тошковку и Грачево, а подразделения ДНР - на 4 километра, взяв Сигнальное, Тарамчук, Еленовку и Трудовое.
По его словам, Народная милиция ДНР за сутки продвинулась в Мариуполе более, чем на километр.
Со своей стороны, официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин сообщил, что гуманитарные коридоры в Мариуполе до сих пор не действуют, и люди вынуждены выбираться из города, как могут.
«По поводу гуманитарных коридоров, они у нас не действуют вообще. Из Мариуполя люди выбираются сами, как только могут. За вчерашние сутки, 8 марта, к нам смогли выйти 42 человека, из них 6 детей», - сказал Басурин в эфире Первого канала.
В Минобороны РФ говорят, что предлагали Киеву маршруты гуманитарных коридоров, однако украинские власти от большинства из них категорически отказались. «На утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию Российской Федерации – нет, мы открыто заявляем, что это ложь и откровенная провокация», - подчеркивают в ведомстве.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский пообещал в среду, что Киев будет делать все для продолжения работы гуманитарных коридоров.
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