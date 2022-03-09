В Минобороны РФ рассказали о взятых под контроль украинских территориях

Конашенков отметил, что войска ЛНР продолжили наступательные действия, в результате которых были взяты под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Продвижение войск составило два километра.

Подразделения Народной милиции ДНР овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. В Мариуполе Народная милиция продвинулась на расстояние более одного километра.

Кроме того, российские Вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Красная поляна и Степное.

