В Минобороны РФ рассказали о взятых под контроль украинских территориях

Минобороны России рассказало о взятых к девятому марта украинских территориях. Об этом сообщает официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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Конашенков отметил, что войска ЛНР продолжили наступательные действия, в результате которых были взяты под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Продвижение войск составило два километра.

Подразделения Народной милиции ДНР овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. В Мариуполе Народная милиция продвинулась на расстояние более одного километра.

Кроме того, российские Вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Красная поляна и Степное.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияМинобороны РФ
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