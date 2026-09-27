СМИ: В Киеве прогремели мощные взрывы

В украинской столице городе Киев прогремели мощные взрывы, после чего в одном из районов начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

О повторной детонации рассказали жители Соломенского района Киева. По данным источника, после первого взрыва очевидцы заметили в небе искры и облако дыма, которое было видно с большого расстояния, затем последовали новые взрывы. Согласно предварительной информации, удары были нанесены по складу боеприпасов ВСУ.

Известно об уничтожении офиса оператора мобильной связи и интернет-провайдера «Vodafone» в Шевченковском районе, в атакованном здании был крупный дата-центр.

Взрывы также прогремели в Одессе. Сообщается о попадании по складским помещениям и последующем пожаре. На момент написания материала в Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в МО объявили, что ВС РФ в Киеве поразили центр обработки данных, поддерживавший системы «Старлинк», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».