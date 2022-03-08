Путин: солдаты-срочники не участвуют в военной операции на Украине
8 марта 202200:21
Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не привлекались и не будут привлекаться к военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам президента, в операции участвуют только профессиональные военные. Путин выразил уверенность, что они обеспечат безопасность России.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru