Путин: солдаты-срочники не участвуют в военной операции на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не привлекались и не будут привлекаться к военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, в операции участвуют только профессиональные военные. Путин выразил уверенность, что они обеспечат безопасность России.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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