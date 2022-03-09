Кремль: С отправкой срочников на Украину разберется военная прокуратура

Как передаёт ТАСС, Песков также напомнил, что до начала проведения специальной военной операции указание о запрете привлечения срочников для выполнения любых задач на территории Украины было доведено до всех командиров подразделений вооруженных сил.

Ранее в среду 9 марта официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине группы нацбатальона захватили подразделение тылового обеспечения, где находились российские солдаты-срочники. В Минобороны утверждают, что приняли все меры, чтобы не допустить отправку срочников в район боевых действий.

