Кремль: С отправкой срочников на Украину разберется военная прокуратура
Президент России Владимир Путин дал поручение направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, которые допустили отправку солдат-срочников на Украину. Ранее главе государства доложили о ситуации с выполнением его указания категорически исключить привлечение солдат срочной службы для участия в специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как передаёт ТАСС, Песков также напомнил, что до начала проведения специальной военной операции указание о запрете привлечения срочников для выполнения любых задач на территории Украины было доведено до всех командиров подразделений вооруженных сил.
Ранее в среду 9 марта официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на Украине группы нацбатальона захватили подразделение тылового обеспечения, где находились российские солдаты-срочники. В Минобороны утверждают, что приняли все меры, чтобы не допустить отправку срочников в район боевых действий.
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