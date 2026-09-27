В России обновят стандарт работы детских садов

Он уточнил, что министерство в том числе готовит обновление федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. По мнению Кравцова, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе.

Министр рассказал, что детей будут знакомить с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами, что, по его словам, важнее заучивания букв и цифр в дошкольном учреждении. Кравцов добавил, что именно этот акцент ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования, пишет RT.

Ранее руководитель детского сада, кандидат педагогических наук Алена Бергер в пресс-центре НСН подчеркнула, что ребенку необходима социальная среда, поэтому лишать его детского сада неправильно.