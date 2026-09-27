В России обновят стандарт работы детских садов
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
Он уточнил, что министерство в том числе готовит обновление федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. По мнению Кравцова, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе.
Министр рассказал, что детей будут знакомить с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами, что, по его словам, важнее заучивания букв и цифр в дошкольном учреждении. Кравцов добавил, что именно этот акцент ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования, пишет RT.
Ранее руководитель детского сада, кандидат педагогических наук Алена Бергер в пресс-центре НСН подчеркнула, что ребенку необходима социальная среда, поэтому лишать его детского сада неправильно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России обновят стандарт работы детских садов
- Глава Эрмитажа признался, что «подсел» на нейросети
- СМИ: Посетительница Музея блокады Ленинграда сфотографировала «призрака»
- Актриса Марго Робби сменила фамилию
- Дмитриев заявил о возможном перезапуске «Северного потока» вместе с ФРГ
- Лавров: Все угрозы безопасности РФ со стороны Киева будут устранены по итогам СВО
- СМИ: Минэнерго предложило рассмотреть введение внешнего управления «Трассой»
- В Подмосковье увеличилось количество сообщений о медведях
- На Украине обнаружили инфекцию, которую не могут определить как COVID или грипп
- Трибуна с людьми рухнула на западе Москвы