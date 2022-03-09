«Сорвали наступление»: Как действовали российские войска в минувшие выходные на Украине

Об успехах спецоперации также отчиталась Росгвардия. В частности, ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем российских военных, а охранявшие АЭС украинские военнослужащие сложили оружие. Сейчас станция работает в штатном режиме, а 240 украинских военнослужащих отпущены домой под письменное обещание не участвовать в боевых действиях.

Кроме того, в минувшие выходные российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. Тогда же войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов и жилой квартал Старый Крым в Мариуполе, а ВС России - пять населенных пунктов в Донецкой области.



Вечером 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице. Позже в ведомстве добавили, что почти вся боевая авиация Украины уже уничтожена.

Минобороны РФ также подтвердило, что Украина вместе с США разрабатывала биологическое оружие. Конашенков добавил, что 24 февраля особо опасные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы были уничтожены.

Член-корреспондент Академии наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вопрос создания бактериологического и токсинного оружия США на территории Украины необходимо немедленно поднять в Совбезе ООН.

«Тема создания образцов бактериологического (биологического) оружия является доказательством того, что США и украинские администрации планировали использование такого вида оружия с целью агрессии, с целью уничтожения людей – и военных, и гражданских», - добавил он.