«Сорвали наступление»: Как действовали российские войска в минувшие выходные на Украине
Российские войска продвинулись не только в решении гуманитарных вопросов, но и во взятии под контроль очередных населенных пунктов на Украине.
Утром 9 марта Минобороны России заявило, что проводимая российскими военными спецоперация сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Вооруженные силы РФ нашли секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступления на Донбасс в марте 2022 года.
В секретном приказе нацгвардии Украины особое внимание уделено обеспечению высокой мотивации боевиков. Как следует из обнародованного Минобороны РФ приказа, украинские националисты должны были завершить боевое слаживание до 28 февраля и участвовать в штурме Донбасса в начале марта.
«И граду, и миру». Военный эксперт призывает обратиться в Совбез ООН по поводу опытов с бакоружием США на Украине
Об успехах спецоперации также отчиталась Росгвардия. В частности, ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем российских военных, а охранявшие АЭС украинские военнослужащие сложили оружие. Сейчас станция работает в штатном режиме, а 240 украинских военнослужащих отпущены домой под письменное обещание не участвовать в боевых действиях.
Кроме того, в минувшие выходные российские военные уничтожили аэродром ВВС Украины в Староконстантинове. Тогда же войска ЛНР взяли под контроль восемь населенных пунктов и жилой квартал Старый Крым в Мариуполе, а ВС России - пять населенных пунктов в Донецкой области.
Вечером 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице. Позже в ведомстве добавили, что почти вся боевая авиация Украины уже уничтожена.
Минобороны РФ также подтвердило, что Украина вместе с США разрабатывала биологическое оружие. Конашенков добавил, что 24 февраля особо опасные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы были уничтожены.
Член-корреспондент Академии наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вопрос создания бактериологического и токсинного оружия США на территории Украины необходимо немедленно поднять в Совбезе ООН.
«Тема создания образцов бактериологического (биологического) оружия является доказательством того, что США и украинские администрации планировали использование такого вида оружия с целью агрессии, с целью уничтожения людей – и военных, и гражданских», - добавил он.
В минувшие выходные кроме боевых успехов, российской стороне удалось добиться решения гуманитарного вопроса. 7 марта прошли очередные переговоры между российской и украинской стороной, на которых обсуждалась спецоперация на Украине.
При этом Россия уже анонсировала очередной, четвертый, этап переговоров с Украиной, которые должны состояться «в ближайшее время». Украинский лидер Владимир Зеленский также пообещал, что переговоры с Москвой будут продолжаться до достижения результата.
При этом украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в обещаниях Зеленского обсудить Крым и Донбасс нет надежды на окончание переговоров с Россией.
«Никакой надежды на окончание переговоров не забрезжило. Вестись на подобную демагогию опасно, надеюсь, это все понимают. Сейчас Зеленский будет рассказывать какие угодно басни. Украинская делегация попросту издевается. У них нет цели договориться, обеспечить безопасность людям, минимизировать потери. Они делают наоборот и изображают ведение переговоров», - отметил он.
В ходе третьей встречи стороны отметили, что в результате обсуждений произошли «небольшие подвижки» в гуманитарном вопросе. Кстати эта тема также стала точкой соприкосновения сторон на втором этапе переговоров 3 марта. При этом в этот раз представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной не оправдались.
Но, несмотря на это, гуманитарные коридоры на Украине все же открыли. Так, 7 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС России открыли шесть участков, по которым украинские граждане могли выйти преимущественно на территорию России и Белоруссии: из Мариуполя — в Запорожье и Ростов-на-Дону в России, из Харькова — в Белгород, из Сум — в Белгород и Полтаву, а также из Киева в белорусский Гомель.
По словам Конашенкова, информация об эвакуации мирных жителей была заблаговременно передана украинской стороне и профильным структурам ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.
Утром 8 марта Минобороны ввело режим тишины для выхода украинских граждан из пяти городов страны. В результате в 10:00 часов утра по московскому времени на Украине было открыто пять гумкоридоров – из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
При этом, например, жители Сум, несмотря на предоставленную возможность отправиться либо в Полтаву, либо в Белгород, не покинули территорию Украины. Так, глава Полтавской областной государственной администрации Украины Дмитрий Лунин сообщил, что из города выехали 35 автобусов для эвакуации людей и направились в область, а не на территорию РФ.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук также рассказала, что маршрут из Сум до Полтавы должен был пройти через Голубовку, Лохвицу, Лубны и Полтаву. К тому же, по ее словам, из города были эвакуированы иностранные студенты, в том числе из Индии и Китая.
Позже гуманитарный коридор заработал и на отрезке Мариуполь-Запорожье при этом в ДНР сообщали о том, что украинские боевики блокировали выход мирных жителей из этих населенных пунктов.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для окончания спецоперации на Украине, в России нужно объявлять частичную мобилизацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- СМИ: При взрыве на пензенском предприятии погибли два человека
- МИД: Россия сокращает использование доллара на фоне санкций
- Ретейлер детских товаров Mothercare прекратит продажи в России
- Unilever приостановит экспорт продукции в Россию и импорт из страны
- Возле жилого дома в Москве нашли сумку с новорожденным ребенком
- Захарова заявила о «неадекватном» состоянии Зеленского
- Минобороны: Россия сорвала масштабное наступление Украины на Донбасс
- Президент Бразилии назвал Путина «одним из самых могущественных людей в мире»
- Российские военные обнаружили более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС
- Риелтор оценила возможность повышения цен на аренду жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru