«К сожалению»: Минобороны РФ рассказало о срочниках на Украине

Минобороны России заявило, что на Украине группы нацбатальона захватили подразделение тылового обеспечения, где находились российские солдаты срочники. Об этом сообщает официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — объяснил Конашенков.

В то же время генерал-майор отметил, что практически все срочники уже выведены на территорию России.

Конашенков подчеркнул, что сейчас принимаются «исчерпывающие» меры по освобождению захваченных военнослужащих и недопущению срочников в районы проведения спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не привлекались и не будут привлекаться к военной спецоперации на Украине.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Игорь КонашенковМинобороны РФ
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