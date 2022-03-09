«К сожалению»: Минобороны РФ рассказало о срочниках на Украине
Минобороны России заявило, что на Украине группы нацбатальона захватили подразделение тылового обеспечения, где находились российские солдаты срочники. Об этом сообщает официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — объяснил Конашенков.
В то же время генерал-майор отметил, что практически все срочники уже выведены на территорию России.
Конашенков подчеркнул, что сейчас принимаются «исчерпывающие» меры по освобождению захваченных военнослужащих и недопущению срочников в районы проведения спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не привлекались и не будут привлекаться к военной спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- В Минобороны рассказали о потерях ВСУ
- Новостройки в Москве подорожали за февраль на 5%
- В Минобороны РФ рассказали о взятых под контроль украинских территориях
- «К сожалению»: Минобороны РФ рассказало о срочниках на Украине
- Хинштейн анонсировал поправки о регулировании цен на ряд товаров и услуг
- Премьер-министр Канады обсудил с Шольцем поставки канадской нефти в Германию
- Мизулина назвала сумму, которую ежедневно тратят на фейки о России
- Глава РПЛ Хачатурянц нашелся за пределами России
- Стали известны причины дефицита инсулина в России
- Air Astana приостановила полеты в ряд городов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru