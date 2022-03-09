«К сожалению»: Минобороны РФ рассказало о срочниках на Украине

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — объяснил Конашенков.

В то же время генерал-майор отметил, что практически все срочники уже выведены на территорию России.

Конашенков подчеркнул, что сейчас принимаются «исчерпывающие» меры по освобождению захваченных военнослужащих и недопущению срочников в районы проведения спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что солдаты-срочники не привлекались и не будут привлекаться к военной спецоперации на Украине.

