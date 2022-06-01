«Сомнений нет!»: Турчак «включил» Херсонскую область в состав России
Высокопоставленный единоросс назвал четыре региона, которые присоединятся в РФ, при этом непонятно, завершится ли на этом спецоперация.
В Москве уверены, что Херсонская область, находящаяся под контролем российских военных с середины марта, войдет в состав РФ.
В первый день лета об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отметивший, что такая же судьба ждет ДНР, ЛНР и Запорожскую область.
Между тем, в конце мая забуксовал вопрос о присоединении к РФ Южной Осетии, что в Кремле объясняют «казусом», а на Смоленской площади называют «здравым шагом».
ОТ ХЕРСОНА ДО ЗАПОРОЖЬЯ: «ОТ СЛОВА СОВСЕМ»
Херсонская область, вплотную прилегающая к Крыму, без сомнений будет в составе России, заявил в среду Андрей Турчак.
«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких», - сказал Турчак РИА Новости.
По его мнению, жители Херсонской области «хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир».
Турчак также заявил, что «ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем», что Донецкая и Луганская народные республики также войдут в состав России.
Такую же судьбу высокопоставленный единоросс предсказал и для Запорожской области, которая на данный момент лишь частично находится под контролем России.
«Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения», - сказал Турчак, отметив, что референдум в этом регионе будет проведен, «как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности».
При этом секретарь генсовета «Единой России» не уточнил, когда конкретно произойдет присоединение этих регионов к РФ и закончится ли на этом спецоперация.
Со своей стороны, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил на днях, что это может произойти «к следующему году».
«К осени этого не произойдет (…). Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области. Мы готовим административную систему, а затем ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела», - сказал Стремоусов Reuters.
На фоне этих заявлений в Херсонской области уже заработали российские телеканалы и сотовые операторы, с понедельника, там введен в обращение рубль. По мнению Стремоусова, за вхождение в состав России проголосуют 60-70% жителей региона.
Политолог Сергей Марков в конце апреля допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России ДНР , ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета».
При этом Марков предположил, что к России может присоединиться и Харьковская область.
Вместе с тем зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий говорил «Радиоточке НСН», что России необходим «жизненно важный коридор» к Приднестровью.
По его мнению, большинство жителей Одессы ждет, «когда их наконец-то освободят от бандеровского ига», поэтому «брать» этот город не придется.
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: «ЗДРАВОЕ РЕШЕНИЕ»
На фоне бодрых заявлений об интеграции украинских регионов в состав России, неожиданно забуксовал референдум о присоединении к РФ Южной Осетии.
В соответствии с указом экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, референдум должен был пройти 17 июля. Однако Бибилов проиграл выборы, и новый глава республики Алан Гаглоев приостановил 30 мая действие указа.
При этом Гаглоев отметил, что поддерживает инициативу об интеграции с РФ, но есть ряд вопросов, по которым следует провести консультации с Москвой.
В МИД РФ не стали драматизировать ситуацию и назвали произошедшее «здравым решением».
«С учетом того, что данная инициатива экс-президента Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства о приостановке действия упомянутого указа от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия" оцениваем как здравое», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая указывал на «казус», мешающий присоединению Южной Осетии к России.
По его словам, использованное Южной Осетией слово «объединение» предполагает создание некого третьего государства на основе двух уже существующих, «что, конечно же, невозможно».
«Если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России, то есть юридически это такой некий казус», — указал представитель Кремля.
При этом Песков заверил, что Москва не участвует в подготовке референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.
«Никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется», - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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