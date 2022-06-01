«Сомнений нет!»: Турчак «включил» Херсонскую область в состав России

ОТ ХЕРСОНА ДО ЗАПОРОЖЬЯ: «ОТ СЛОВА СОВСЕМ»

Херсонская область, вплотную прилегающая к Крыму, без сомнений будет в составе России, заявил в среду Андрей Турчак.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких», - сказал Турчак РИА Новости.

По его мнению, жители Херсонской области «хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир».

Турчак также заявил, что «ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем», что Донецкая и Луганская народные республики также войдут в состав России.

Такую же судьбу высокопоставленный единоросс предсказал и для Запорожской области, которая на данный момент лишь частично находится под контролем России.

«Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения», - сказал Турчак, отметив, что референдум в этом регионе будет проведен, «как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности».

При этом секретарь генсовета «Единой России» не уточнил, когда конкретно произойдет присоединение этих регионов к РФ и закончится ли на этом спецоперация.

Со своей стороны, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил на днях, что это может произойти «к следующему году».

«К осени этого не произойдет (…). Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области. Мы готовим административную систему, а затем ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела», - сказал Стремоусов Reuters.

На фоне этих заявлений в Херсонской области уже заработали российские телеканалы и сотовые операторы, с понедельника, там введен в обращение рубль. По мнению Стремоусова, за вхождение в состав России проголосуют 60-70% жителей региона.

Политолог Сергей Марков в конце апреля допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России ДНР , ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета».

При этом Марков предположил, что к России может присоединиться и Харьковская область.

Вместе с тем зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий говорил «Радиоточке НСН», что России необходим «жизненно важный коридор» к Приднестровью.

По его мнению, большинство жителей Одессы ждет, «когда их наконец-то освободят от бандеровского ига», поэтому «брать» этот город не придется.