«Время, база и гражданство»: Запорожская область все ближе к России
Военная база РФ может появиться в Бердянске или Мелитополе, Азовское море потеряно для Украины, при этом само Запорожье пока еще под контролем Зеленского.
Интеграция Запорожской области в состав России стремительно набирает обороты.
На фоне указа президента РФ об упрощенном предоставлении жителям региона российского гражданства военно-гражданская администрация области заявила о переходе на московское время.
Кроме того, пошли разговоры о появлении в регионе российской военной базы, при этом сам город Запорожье пока остается под контролем Украины, Россия контролирует приазовскую часть области и Запорожскую АЭС.
ГАРАНТИИ И АЖИОТАЖ
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сделал в пятницу ряд интересных заявлений.
«Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут», - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, жители освобожденной части области и самого Запорожья активно интересуются перспективой получения российского гражданства.
«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», - рассказал Рогов.
Он также заявил о необходимости появления в регионе российской военной базы.
«Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», – пояснил член главного совета военно-гражданской администрации.
При этом Рогов предположил, что местом дислокации такой базы может стать военно-морская база «Восток» в Бердянске или военно-воздушная база в Мелитополе.
Со своей стороны, украинский экономист и политолог Александр Дудчак говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что упрощение выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей можно расценивать как начало подготовки вхождения этих регионов в состав России.
«По большому счету, эти территории давно находились не в своей естественной среде обитания, а сейчас всё становится на свои места. Для того, чтобы эффективно защищать людей, было бы справедливо, если бы эти территории были включены сейчас или позже в состав Российской Федерации», - сказал Дудчак, комментируя соответствующий указ Владимира Путина от 25 мая.
Он предположил, что желающих получить гражданство РФ в этих регионах будет много
«Думаю, желающих будет много, потому что совершенно разные, вообще несравнимые перспективы жизни в бандеровской Украине и в огромной России. Это хороший шаг, направленный на то, чтобы люди были убеждены, что никто никуда не уйдет, чтобы у них были четкие перспективы развития, планирования личной жизни, работы, учебы для себя и детей. Раньше вызывало опасения: "Вы точно пришли навсегда?" Теперь у них есть возможность передохнуть и поверить, что остальные беды остаются в истории, и дальше можно спокойно жить в большом государстве», - пояснил политолог.
МОРЕ, АЭС И СТОЛИЦА
В отличие от Херсонской области, которая полностью перешла под контроль российских военных, часть Запорожской области, включая ее столицу, пока контролируется Украиной.
Россия взяла южную, приазовскую часть Запорожской области, после чего Владимир Рогов заявил, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю.
«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими», — сказал Рогов.
После взятия под контроль Мариуполя постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Азовское море стало зоной совместного пользования России и ДНР.
Глава находящегося в 120 км от Запорожья Энергодара Андрей Шевчик также сказал накануне, что надо убыстрить появление в регионе российскив паспортов и рублей.
«Нужно скорейшее введение российского гражданства… Чем быстрее появятся паспорта и рубли на освобожденной территории, тем быстрее пойдет понимание того, что все произошло и другого ничего не будет, будет Российская Федерация", - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, Шевчик сообщил, что перешедшая под контроль РФ Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
«На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Конечно, хотелось, чтобы блоков работало больше, но из-за того, что ситуация такова, мощность небольшая, работало два блока. Мы надеемся, что в скором будущем наладится промышленность, производство на освобожденных территориях, и электричества будет давать больше», - указал глава Энергодара.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 мая, что Россия контактирует с МАГАТЭ по поводу поездки на Запорожскую АЭС гендиректора Агентства Рафаэля Гросси, изъявившего такое желание.
«Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки она сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов», - сказал Песков журналистам.
18 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе визита в Мелитополь подробно рассказал о перспективах Запорожской области «в дружной российской семье».
«Я считаю, что она (Запорожская область, – прим. НСН) не останется в тени ни при каких обстоятельствах. И с Крымом, и со всей территорией РФ будем организовывать полноценное сотрудничество. Сейчас все зависит от оперативности принятия решений», – сказал Хуснуллин, пообещав поддержку в развитии сельхозпроизводства и промышленности региона.
Он также рассказал, что Запорожская АЭС сможет работать как на Россию, так и на Украину.
«Если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать – будет работать на Россию», - указал вице-премьер.
Хуснуллин отметил, что в освобожденных регионах «мы уже в этом месяце будем выдавать зарплаты и пенсии рублями», добавив, что рубль будет интегрирован в банковскую систему Запорожской области и постепенно заменит гривну.
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