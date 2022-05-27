«Время, база и гражданство»: Запорожская область все ближе к России

ГАРАНТИИ И АЖИОТАЖ

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сделал в пятницу ряд интересных заявлений.

«Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут», - сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, жители освобожденной части области и самого Запорожья активно интересуются перспективой получения российского гражданства.

«В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы. Они говорят, что хотят в числе первых стать гражданами России. При этом есть очень большое число желающих из города Запорожье, который пока еще находится под контролем режима Зеленского», - рассказал Рогов.

Он также заявил о необходимости появления в регионе российской военной базы.

«Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», – пояснил член главного совета военно-гражданской администрации.

При этом Рогов предположил, что местом дислокации такой базы может стать военно-морская база «Восток» в Бердянске или военно-воздушная база в Мелитополе.

Со своей стороны, украинский экономист и политолог Александр Дудчак говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что упрощение выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей можно расценивать как начало подготовки вхождения этих регионов в состав России.

«По большому счету, эти территории давно находились не в своей естественной среде обитания, а сейчас всё становится на свои места. Для того, чтобы эффективно защищать людей, было бы справедливо, если бы эти территории были включены сейчас или позже в состав Российской Федерации», - сказал Дудчак, комментируя соответствующий указ Владимира Путина от 25 мая.

Он предположил, что желающих получить гражданство РФ в этих регионах будет много

«Думаю, желающих будет много, потому что совершенно разные, вообще несравнимые перспективы жизни в бандеровской Украине и в огромной России. Это хороший шаг, направленный на то, чтобы люди были убеждены, что никто никуда не уйдет, чтобы у них были четкие перспективы развития, планирования личной жизни, работы, учебы для себя и детей. Раньше вызывало опасения: "Вы точно пришли навсегда?" Теперь у них есть возможность передохнуть и поверить, что остальные беды остаются в истории, и дальше можно спокойно жить в большом государстве», - пояснил политолог.