Приостановлен указ о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав РФ

Также президент приостановил действие указа о референдуме в стране по вопросу объединения с РФ.

Как отмечается в документе, Гаглоев поддерживает инициативу граждан о дальнейшей интеграции Южной Осетии и России, однако консультации должны быть проведены, учитывая «неопределённость правовых последствий вопроса», выносимого на референдум.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо «юридически подумать над формулировками» относительно проведения в Южной Осетии референдума по присоединению у России.

