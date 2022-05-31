Приостановлен указ о референдуме по вхождению Южной Осетии в состав РФ

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев постановил провести консультации с Москвой по вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и России, сообщает RT.

Референдум по объединению Южной Осетии и России пройдет 17 июля

Также президент приостановил действие указа о референдуме в стране по вопросу объединения с РФ.

Как отмечается в документе, Гаглоев поддерживает инициативу граждан о дальнейшей интеграции Южной Осетии и России, однако консультации должны быть проведены, учитывая «неопределённость правовых последствий вопроса», выносимого на референдум.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо «юридически подумать над формулировками» относительно проведения в Южной Осетии референдума по присоединению у России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумЮжная Осетия
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