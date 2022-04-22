«Коридор жизни»: Депутат Водолацкий рассказал, будет ли Россия брать Одессу

Российским военным не придется «брать» Одессу, поскольку ее жители сами хотят их прихода, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее и.о. командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил, что цель второй фазы спецоперации на Украине — установление контроля над Донбассом и Южной Украиной, указав, что «это еще один выход в Приднестровье». При этом, чисто географически, выход на Приднестровье через юг Украины лежит через Одессу.