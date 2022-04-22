«Коридор жизни»: Депутат Водолацкий рассказал, будет ли Россия брать Одессу

Большинство жителей Одессы ждут, когда их «освободят от бандеровского ига», - сказал в эфире НСН Виктор Водолацкий.

Российским военным не придется «брать» Одессу, поскольку ее жители сами хотят их прихода, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее и.о. командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил, что цель второй фазы спецоперации на Украине — установление контроля над Донбассом и Южной Украиной, указав, что «это еще один выход в Приднестровье». При этом, чисто географически, выход на Приднестровье через юг Украины лежит через Одессу.

И.о. командующего войсками ЦВО рассказал о целях России на второй фазе спецоперации
«Одессу брать не надо, потому что ее жители давно ждут, когда туда придут российские Вооруженные силы. Большинство, а это огромное количество в процентах, ждет, когда их наконец-то освободят от бандеровского ига, которое Зеленский ставит во главе областей юга Украины. Люди просят об одном: "Вы о нас не забудьте и главное не бросайте"», - сказал Водолацкий.

По его словам, этот коридор «жизненно важен» для жителей Приднестровья.

«Естественно нам необходим коридор к Приднестровью, потому что большинство там живущих – граждане РФ, наши соотечественники, которые сегодня находятся в изоляции и у них могут появиться проблемы. Это жизненно важный коридор, необходимо, чтобы он был и обеспечил безопасность проживающих там граждан», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Порт и русские люди»: Стрелков объяснил, почему для России «чрезвычайно важна» Одесса

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил НСН, что взятие под контроль Одессы очень важно для России, так как это развитый морской порт, при этом население города преимущественно русское.

20 апреля бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов предположил, что после взятия Мариуполя и ряда других укрепленных районов на Донбассе «очередь дойдет» до Одессы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:УкраинаГосдумаОдесса
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры