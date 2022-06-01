Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России

«У меня сомнений в том, что этот регион [Херсонская область] будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, Турчак не сомневается, что в состав РФ также войдут территории ЛНР и ДНР. По мнению политика, частью России станет и Запорожская область, пишет Газета.ру. В регионе должен быть проведен референдум, когда «прекратятся обстрелы и появится зона безопасности», отмечает Ura.ru. Турчак выразил уверенность, что жители Запорожья поддержат присоединение к России.

