Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«У меня сомнений в том, что этот регион [Херсонская область] будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — цитирует политика РИА Новости.
Кроме того, Турчак не сомневается, что в состав РФ также войдут территории ЛНР и ДНР. По мнению политика, частью России станет и Запорожская область, пишет Газета.ру. В регионе должен быть проведен референдум, когда «прекратятся обстрелы и появится зона безопасности», отмечает Ura.ru. Турчак выразил уверенность, что жители Запорожья поддержат присоединение к России.
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