«Прорыв на территорию РФ»: Стрелков описал наступательные планы ВСУ
Экс-министр обороны ДНР в эфире НСН предупредил об «отвлекающих маневрах» ВСУ и назвал основные направления для наступления Киева.
Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
Накануне чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. Стрелков описал возможные планы Украины, исходя из имеющихся у ВСУ резервов.
«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении. На этом фронте они могут более эффективно задействовать технику, которую получают. На Донбассе наступление фактически исключено, городская застройка переведет наступательную операцию в городские бои. Наступление под Харьковом возможно, но скорее как отвлекающий маневр. Там удар тоже нельзя исключать», - заявил он.
Также Стрелков предупредил об «отвлекающих маневрах» ВСУ. По его словам, Киев может атаковать российские приграничные территории, чтобы сковать силы РФ.
«Также противник может предпринять наступательные отвлекающие операции в направлении непосредственно территорий РФ, территорий Белгородской, Курской, Брянской областей. Вряд ли это будут серьезные наступательные операции с целью глубоких ударов на нашу территорию, скорее, для сковывания наших войск перед своим большим наступлением. Чтобы наши силы были брошены на ликвидацию прорыва. Могут высадить десант отвлекающий или серьезный на восточный берег Днепра. Противник через 3-4 недели будет обладать инициативой», - объяснил он.
Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, заявил ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
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