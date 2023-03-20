«Прорыв на территорию РФ»: Стрелков описал наступательные планы ВСУ

Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.

Накануне чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. Стрелков описал возможные планы Украины, исходя из имеющихся у ВСУ резервов.

«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении. На этом фронте они могут более эффективно задействовать технику, которую получают. На Донбассе наступление фактически исключено, городская застройка переведет наступательную операцию в городские бои. Наступление под Харьковом возможно, но скорее как отвлекающий маневр. Там удар тоже нельзя исключать», - заявил он.

Также Стрелков предупредил об «отвлекающих маневрах» ВСУ. По его словам, Киев может атаковать российские приграничные территории, чтобы сковать силы РФ.