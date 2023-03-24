Медведев: Россия знает о подготовке ВСУ контрнаступления

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России известно о том, что Киев готовится к наступательной операции, сообщает РИА Новости.

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«Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», - сказал Медведев.

Ранее он заявил, что Украина на 100% зависима от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели. Медведев отметил, что чем больше вооружений поставляют страны, тем сложнее, и это «абсолютно очевидно», сообщает НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Военная ОперацияДмитрий МедведевУкраинаРоссия

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