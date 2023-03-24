Медведев: Россия знает о подготовке ВСУ контрнаступления
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России известно о том, что Киев готовится к наступательной операции, сообщает РИА Новости.
«Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», - сказал Медведев.
Ранее он заявил, что Украина на 100% зависима от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели. Медведев отметил, что чем больше вооружений поставляют страны, тем сложнее, и это «абсолютно очевидно», сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- ФТС подтвердила задержание двух высокопоставленных таможенников о делу о взятках
- МИД: Россия ответит на высылку дипломата из Эстонии
- Песков: Запад оказывает давление на страны, не присоединившиеся к санкциям
- По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар
- Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- В Китае рассказали о благородной дружбе с Россией
- В Москве начался сезон проката электросамокатов
- Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата
- Трамп предупредил, что обвинения в его адрес приведут к «смертям и разрушениям»
- В Кремле пока не приняли решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru