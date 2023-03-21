«Шойгу поможет?»: Пригожин обратился к Минобороны, боясь потерять Артемовск

«На сегодняшний день они знают наперёд о планах врага», - подчеркнул он.

Гурулев считает, что в данном случае необходимо обеспечить взаимодействие между добровольцами и Минобороны, прикрыть бойцов ЧВК «Вагнер», которые «стоят наглухо».

«Их прикрыть надо не только мотострелковыми частями, но и артиллерией, а также авиацией, она должна работать прямо по позициям противника, особенно на рубежах выдвижения и развёртывания. Это всё надо продумать, совместно проработать, можно провести даже командно-штабную игру, чтобы чётко определиться по задачам. Может даже и хорошо будет, если украинцы туда полезут, если у нас нормально будет выстроено взаимодействие, то они там по ушам получат», - объяснил Гурулев.

С ним согласились и военные эксперты Владимир Прохватилов и Константин Сивков, которые обозначили свое видение ситуации в беседе с НСН. По их мнению, высшему руководству Минобороны, российским войскам и бойцам ЧВК «Вагнер» необходима консолидация для закрепления успеха в Артемовске.

По словам Прохватилова, для успеха ЧВК «Вагнер» будет необходимо подкрепление в живой силе, а также боеприпасы.

«Безусловно, российские войска могут потерять Артемовск. Об этом и речь. Я надеюсь, что у высшего военного руководства в Минобороны есть чем это понимать. И соображения защиты Отечества у них преобладают над соображениями междусобойной вражды. Если Шойгу поможет, подбросит личный состав и боеприпасы, то бойцы «Вагнера» справятся. А если нет, то украинцы разблокируют Артемовск, и все труды Пригожина и его ЧВК с июля будут втоптаны в прах», - рассказал он.