«Шойгу поможет?»: Пригожин обратился к Минобороны, боясь потерять Артемовск
По данным ЧВК «Вагнер», в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление и отрезать «вагнеровцев» от основных сил РФ.
20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Сергею Шойгу за поддержкой в районе Артемовска (Бахмута).
По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Артемовска, от основных сил ВС РФ.
«Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.
В конце своего официального письма Пригожин также говорит, что представляет «замысел противника и предложение по противодействию в закрытом приложении».
В связи с этим член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что данным ЧВК можно доверять. По его словам, вагнеровцы не только хорошо воюют, но и выстроили эффективную систему разведки.
«На сегодняшний день они знают наперёд о планах врага», - подчеркнул он.
Гурулев считает, что в данном случае необходимо обеспечить взаимодействие между добровольцами и Минобороны, прикрыть бойцов ЧВК «Вагнер», которые «стоят наглухо».
«Их прикрыть надо не только мотострелковыми частями, но и артиллерией, а также авиацией, она должна работать прямо по позициям противника, особенно на рубежах выдвижения и развёртывания. Это всё надо продумать, совместно проработать, можно провести даже командно-штабную игру, чтобы чётко определиться по задачам. Может даже и хорошо будет, если украинцы туда полезут, если у нас нормально будет выстроено взаимодействие, то они там по ушам получат», - объяснил Гурулев.
С ним согласились и военные эксперты Владимир Прохватилов и Константин Сивков, которые обозначили свое видение ситуации в беседе с НСН. По их мнению, высшему руководству Минобороны, российским войскам и бойцам ЧВК «Вагнер» необходима консолидация для закрепления успеха в Артемовске.
По словам Прохватилова, для успеха ЧВК «Вагнер» будет необходимо подкрепление в живой силе, а также боеприпасы.
«Безусловно, российские войска могут потерять Артемовск. Об этом и речь. Я надеюсь, что у высшего военного руководства в Минобороны есть чем это понимать. И соображения защиты Отечества у них преобладают над соображениями междусобойной вражды. Если Шойгу поможет, подбросит личный состав и боеприпасы, то бойцы «Вагнера» справятся. А если нет, то украинцы разблокируют Артемовск, и все труды Пригожина и его ЧВК с июля будут втоптаны в прах», - рассказал он.
Военный эксперт Константин Сивков также допустил неблагоприятный исход событий, когда часть «вагнеровцев» может быть отсечена от основного состава. При этом, по его словам, это будет непростой задачей для ВСУ.
«Какая-то часть может оказаться в окружении украинских войск. Вопрос в том, какие силы собираются сосредотачивать ВСУ, какими силами будет решаться задача действия со стороны России. Артемовск же окружен практически со всех сторон – у Украины осталась по сути одна щель для выхода. Другие части территории Артемовска тоже контролируются нашими войсками. То есть если они и могут отсечь, то небольшую часть «вагнеровцев». Такой риск есть», - отметил он.
Официального ответа от Минобороны РФ по данному вопросу не поступало. При этом с приходом весны аналитики все чаще говорят о контрнаступлении ВСУ.
Накануне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН предупредил, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.
«Противник может предпринять наступательные отвлекающие операции в направлении непосредственно территорий РФ, территорий Белгородской, Курской, Брянской областей. Вряд ли это будут серьезные наступательные операции с целью глубоких ударов на нашу территорию, скорее, для сковывания наших войск перед своим большим наступлением. Чтобы наши силы были брошены на ликвидацию прорыва», - объяснил он.
По его данным, «противник через 3-4 недели будет обладать инициативой». Военные эксперты отмечают, что ВСУ, скорее всего, будут атаковать на юге, в Запорожской области. Стрелков говорил, что именно здесь логичнее и проще применить новое западное вооружение.
«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении. На этом фронте они могут более эффективно задействовать технику, которую получают. На Донбассе наступление фактически исключено, городская застройка переведет наступательную операцию в городские бои. Наступление под Харьковом возможно, но скорее как отвлекающий маневр. Там удар тоже нельзя исключать», - заявил он в беседе с НСН.
О подготовке Киева к атакующим действиям на южном направлении неоднократно заявлял и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, население подконтрольной украинским властям части Запорожской области покидает регион, ВСУ перебрасывают в регион боевую авиацию.
На фоне обсуждений возможных планов ВСУ старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН предупреждал о том, что Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления. По его словам, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем.
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