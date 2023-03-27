«Реальная цифра»: В Госдуме допустили призыв 400 тысяч контрактников
Военкоматы приглашают контрактников на добровольной основе, при этом сотни тысяч человек не наберут «в одночасье», сказал в эфире НСН Юрий Швыткин.
Россия может набрать 400 тысяч контрактников для службы в армии, однако это не произойдет мгновенно, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что руководителям российских регионов якобы поставили задачу набрать 400 тысяч контрактников, которые будут задействованы в сдерживании предполагаемого весеннего наступления Украины.
«Я думаю, что это реальная цифра. Другой вопрос, что это не произойдет ежесекундно и в одночасье. Уверен, что мы выполним задачу, поставленную главнокомандующим, довести армию до 1,5 млн человек. Кто из контрактников будет участвовать в СВО, а кто нет, будет определять руководство воинских частей. В контрактах все прописано», - сказал Швыткин.
При этом он подчеркнул, что речь идет исключительно о добровольном призыве в армию.
«Естественно, увеличение Вооруженных сил России до 1,5 млн человек предполагает набор, в том числе и на контрактной основе, никто этого не скрывает. Военными комиссариатами сейчас ведется соответствующая работа: проведение индивидуальных бесед и так далее. Это добровольная основа, здесь нет никакого принудительного порядка набора. Кто изъявляет желание, тот идет на службу на контрактной основе», - заключил собеседник НСН.
В середине января министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о грядущих масштабных изменениях в российской армии. По его словам, в период с 2023 по 2026 годы ее численность увеличится до 1,5 млн человек.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) ранее говорил НСН, что Украина весной может начать наступление на запорожском направлении.
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