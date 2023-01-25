Песков назвал провальным план поставки Украине танков Leopard 2 и Abrams
Идея отправки Украине немецких танков Leopard и американских Abrams — провальная по технологическим причинам. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.
В беседе с журналистами он отметил, что множество специалистов понимают всю абсурдность этого плана. Песков подчеркнул, что потенциал, который эти поставки добавят ВСУ, явно переоценен.
Пресс-секретарь Владимира Путина указал на то, что из Германии и США поступает множество взаимоисключающих заявлений, сообщений СМИ и так далее. Он добавил, что в самом НАТО есть проблемы с танками.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что немецкие танки Leopard 2 по ряду характеристик более эффективны, чем американские Abrams, но уступают в огневой мощи и бронезащите российским танкам Т-90. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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