СМИ: Киев получит танки Abrams не раньше, чем через год

США собираются вскоре объявить о передаче Украине от 30 до 50 танков Abrams, однако на их передачу может уйти больше года. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на чиновника.

По его данным, правительство США собирается договориться о поставке танков на Украину с их производителем. Из-за этого танки не смогут предоставить стране еще довольно долго. Источник не исключил, что весь процесс может занять больше года.