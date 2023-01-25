СМИ: Киев получит танки Abrams не раньше, чем через год
США собираются вскоре объявить о передаче Украине от 30 до 50 танков Abrams, однако на их передачу может уйти больше года. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на чиновника.
По его данным, правительство США собирается договориться о поставке танков на Украину с их производителем. Из-за этого танки не смогут предоставить стране еще довольно долго. Источник не исключил, что весь процесс может занять больше года.
Ранее Вашингтон отказывался поставлять на Украину танки Abrams из-за сложностей с логистикой и их обслуживанием на поле боя. По информации СМИ, их поставка была условием Германии для передачи Украине танков Leopard 2.
Немецкое издание Spiegel накануне сообщило, что правительство ФРГ согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум 10 танков Leopard 2A6.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине и не намерен становиться ею, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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