Правительство Германии подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2

Он также отметил, что Берлин разрешит странам-партнёрам реэкспорт боевой техники немецкого производства.

«Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2... Германия выдаст разрешения странам-партнёрам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2 Украине», - сказал Хебештрайт.

Уточняется, что на первом этапе Германия поставит Украине роту из 14 танков Leopard 2A6 из запасов Бундесвера, в будущем их количество увеличится до двух батальонов. Кроме того, будет проведено обучение украинских танкистов.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия не может поставить Украине танки Leopard 2, потому что они нужны для обеспечения собственной безопасности страны, сообщает RT.

